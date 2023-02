Fiorentina, Brekalo: “Juve? Possiamo vincere contro tutti. Il mio idolo è CR7”

Intervenuto sul canale Tik Tok della Fiorentina, il nuovo acquisto Josip Brekalo ha parlato della sfida in programma contro la Juve

redazionejuvenews

Intervenuto sul canale Tik Tok della Fiorentina, il nuovo acquisto Josip Brekalo ha detto: "Qui ho trovato tanta qualità, allenarmi con questa squadra mi piace molto. Firenze è la più bella città in Italia. Con Italiano mi trovo bene: questo modo di giocare per me è molto simile a quello che ho fatto in passato. Giocare in modo offensivo mi piace molto e qui possiamo farlo bene. Sono stato accolto subito bene. Ho legato molto con Jovic, Milenkovic, Terzic ma anche con Mandragora, con cui giocavo nel Torino".

Sulla sua condizione fisica: "Sto meglio - ha assicurato. Quando non giochi per tre mesi titolare non è semplice ma mi sono sempre allenato. Che orgoglio l'esordio. Voglio fare grandi cose qui". Sul rapporto con Commisso ha aggiunto: "La dirigenza è molto vicino alla squadra. Sono sempre qua con noi ed è molto bello perché è come essere una grande famiglia".

Domani la squadra di Italiano affronterà la Juve, una sfida molto importante per la tifoseria viola: "Siamo in tre competizioni e dobbiamo fare bene, non possiamo sprecare questa opportunità. Abbiamo una squadra forte e possiamo vincere contro tutti". Chiosa finale sul suo idolo: "Cristiano Ronaldo, per me il migliore giocatore del mondo".