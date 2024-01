Fiore: “Inter-Juventus? I bianconeri faranno la solita gara accorta”

Stefano Fiore, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima sfida contro l'Inter.

Stefano Fiore, ex calciatore di Lazio e Cosenza, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della sfida contro l'Inter. Ecco le sue parole a TVPlay: "Il risultato di domenica prossima sarà decisiva solo per l’Inter che farà la partita per vincere.