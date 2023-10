Juventus, fine del calvario per Kajo Jorge: titolare in Coppa Italia?

Una sola cosa non si è portato dietro dal Brasile: un po’ di fortuna. Sarebbe servita tantissimo a Kaio Jorge per iniziare il suo cammino in Italia. Ma alla Juventus gli è capitata una vera e proprio disgrazia dal punto di vista fisico. Bisogna riavvolgere il nastro per arrivare al 23 febbraio 2022: in campo con la Juventus Under 23, doveva mettere minuti nelle gambe mentre la squadra rientrava dalla trasferta di Villarreal in Champions League. Invece, in quella maledetta gara, l'infortunio: rottura del tendine rotuleo.