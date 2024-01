Finalmente la Juve ha il suo numero 9: la priorità resta il rinnovo

Dusan Vlahovic si è caricato in spalla la Juventus . Come Atlante, con la doppietta al Lecce, l'attaccante serbo ha sorretto il peso dell'attacco bianconero ed è salito a quota 11 nella classifica marcatori. Uno score migliore dell'intera scorsa stagione, quando dusan si era fermato a 10 reti in 27 presenze. Vlahovic ha collezionato 6 gol e 1 assist nelle ultime 5 . Con la pubalgia ormai alle spalle, è diventato l'uomo su cui contare. Anche per questo la società sta già ragionando sul prolungamento del suo contratto , in scadenza nel 2026 .

Al momento non c'è alcuna fretta, ma i dirigenti bianconeri e l'agente del giocatore, Darko Ristic, hanno già avviato i primi contatti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport l'obiettivo del club non è solo quello di blindare il giocatore, ma anche di abbassare i costi di ammortamento. Va infatti considerato che il suo stipendio (7 milioni netti a stagione a salire) è l'ingaggio più alto della rosa. Rinsaldare il matrimonio aiuterebbe insomma a renderlo anche più sostenibile per le casse societarie. La prospettiva più concreta è quella di un prolungamento fino al 2027, o addirittura fino al 2028. In questo modo anche in caso di cessione, al momento prospettiva abbastanza remota, ci si garantirebbe un incasso da record.