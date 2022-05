Juve, il rapporto dei bianconeri con la città di Roma

Questa sera la finale di Coppa Italia tra Juve e Inter allo stadio Olimpico di Roma: una città con il club bianconero ha un legame speciale.

redazionejuvenews

Manca sempre meno alla finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, allo stadio Olimpico di Roma. Il sito ufficiale della Juventus ci racconta il legame tra il club e la Capitale.

"LE CITTÀ DELLA SIGNORA: ROMA

La Coppa Italia, a distanza di due anni dall’ultima volta, torna ad assegnarsi a Roma. Una città che, in oltre un secolo di storia della Juventus, ha vissuto dei trionfi indimenticabili della Vecchia Signora. Dici stadio Olimpico e la memoria torna subito indietro al 22 maggio 1996, quando la fantastica squadra di Marcello Lippi conquistò la Champions Leaguebattendo l’Ajax ai calci di rigore. Un tripudio di bandiere bianconere, che dallo stadio si spostarono in città per celebrare una vittoria storica.

La Capitale ha visto la Juventus festeggiare scudetti, Supercoppe Italiane ma soprattutto tante Coppe Italia. La prima nell’agosto del 1965, proprio contro l’Inter, allora allenata da Helenio Herrera. Poi il poker firmato Massimiliano Allegri, con i successi consecutivi del 2015, 2016, 2017 e 2018. Tutti nello stesso luogo, tutti sullo stesso prato, due volte contro la Lazio e due volte conto il Milan.

TIFOSI A ROMA

Ogni volta che la Juventus ha giocato nella Città Eterna non è mai stata lasciata sola. Chi ha vissuto lo stadio Olimpico in una finale oppure in una sfida di campionato sa quanto calore hanno sempre trasmesso i nostri fans, che tra Roma e dintorni sono tantissimi, con gli Official Fan Club distribuiti in tutta la regione Lazio. Ma giocare qui è speciale perché la Capitale viene raggiunta con ogni mezzo da tutta l’Italia e ogni singolo angolo d’Europa.

LO STADIO OLIMPICO

La finale di Coppa Italia sarà trasmessa in oltre 170 territori, che saranno collegati con lo stadio Olimpico per assistere ad una partita stellare. L’impianto è abituato ad ospitare grandi eventi calcistici, fin dalla sua inaugurazione, datata 17 maggio 1953. Anche a livello internazionale si è spesso distinto, dato che nella Capitale si sono disputate le Olimpiadi del 1960, cinque finali di Champions League (la prima nel 1977, l’ultima nel 2009) e partite di Mondiali (1990) e Europei (tre edizioni: 1968, 1980 e 2021).

LA CITTÀ ETERNA

Spesso chi raggiunge Roma per la partita della Juventus ne approfitta per farsi un tour di una città unica, ammirata in tutto il mondo per la sua arte e bellezza. C’è davvero l’imbarazzo della scelta: dal Colosseo ai Fori Imperiali, dalla Basilica di San Pietro ai Musei Vaticani ma anche Castel Sant’Angelo, Fontana di Trevi, Pantheon e le famosissime piazza di Spagna, piazza Venezia, piazza Navona e piazza del Popolo".