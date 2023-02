Finale di Coppa Italia, Juve Next Gen-Vicenza: le fasi di vendita dei biglietti

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha comunicato le fasi di vendita per la finale di Coppa Italia di Serie C tra Next Gen e Vicenza. Ecco il comunicato: "Una location speciale per una gara speciale. Giovedì 2 marzo la Juventus Next Gen avrà un appuntamento con la storia. Alle ore 20:30 i bianconeri scenderanno in campo per affrontare il Vicenza nella gara di andata della finale di Coppa Italia Serie C. Per l'occasione il teatro del match contro la formazione veneta non sarà il "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria, ma l'Allianz Stadium che in questa stagione ha già ospitato un incontro della squadra di Massimo Brambilla contro il Mantova, in campionato. Chiaramente in questa specifica situazione il sapore sarà ancora più speciale, anche e soprattutto per la posta in palio.