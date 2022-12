FIGC, introdotto il rito abbreviato sui casi di ammissione ai campionati

La FIGC, con un comunicato, ha svelato una novità del nuovo Decreto Giustizia, che impatta anche sul mondo sportivo e calcistico. Ecco la nota: "Un grande risultato per tutto lo sport e per il calcio in particolare”: commenta così il presidente della FIGC Gabriele Gravina l’approvazione della norma all’interno della conversione in legge da parte della Camera dei Deputati del decreto sulla giustizia (cosiddetti ‘Rave’), già introdotta nel periodo pandemico e adesso prorogata per altri tre anni, che riduce drasticamente i tempi della giustizia statale per i giudizi sulle ammissioni ai campionati. “Era una nostra esplicita richiesta – sottolinea Gravina - che consente maggiore certezza in fasi molto delicate come quelle delle iscrizioni ai campionati.