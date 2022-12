La FIGC multa l’Inter e Dzeko dopo quanto successo contro la Juve

EDIN DZEKO calciatore professionista tesserato per la società FC Internazionale Milano S.P.A. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in occasione della gara JUVENTUS vs INTER disputata in data 06.11.22 e valida per la 13^ giornata del Campionato Nazionale Serie A Tim della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria;