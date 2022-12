FIGC, termina la prima fase dello stage, al via il secondo gruppo

Prosegue lo stage convocato da Roberto Mancini. E' terminata la prima fase con il primo gruppo, mentre è iniziata la seconda parte. Ecco il comunicato FIGC: "Terminato in mattinata, con la partita a ranghi contrapposti sul campo ‘Enzo Bearzot’, il lavoro del primo gruppo, nel pomeriggio è cominciata a Coverciano la seconda parte dello stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, che – in questa seconda tranche - sta coinvolgendo i calciatori che militano in Serie A e all’estero.