FIGC, convocata per martedì 31 la riunione del Consiglio Federale

richiesta LND designazione quarto ufficiale arbitro per le gare fase finale della Coppa Italia Eccellenza, gare spareggio-promozione Eccellenza e gare fase finale nazionale Campionato Juniores Regionale e Campionato Under 18; eventuali provvedimenti di cui all’art.20, comma 6, dello Statuto Federale su proposta della LND (Delegati Assembleari); ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali".

Il presidente della FIGC Gravinaha inoltre, parlato recentemente così: "Giovedì mattina abbiamo un incontro importante con il ministro Abodi, l’ordine del giorno prevede la candidatura di Euro 2032 e i temi cari per dare supporto al mondo del calcio. Non bisogno dimenticare che abbiamo un impegno a dare risposte concrete a un mondo che deve trovare un equilibrio economico. La crisi non può più aspettare, ci sono delle riforme da fare, ci sarà un tavolo tecnico con Casini. L’impiego di più italiani in Serie A? E’ una delle ipotesi sulle quali stiamo lavorando, oggi nella lista dei 25 c’è la regola 4 più 4, noi stiamo lavorando per innalzare questa soglia e ci sarà un confronto con la Lega Serie A".