FIFA23, arrivano i TOTS della Serie A: nominati 5 giocatori della Juve

La stagione è ormai quasi finita e su FIFA 23 è il momento dei TOTS, il Team Of The Season composto dai migliori giocatori di ogni campionato. In vista dei TOTS della Serie A la EaSport ha reso note le candidature per il campionato italiano. Oltre ai tanti giocatori del Napoli campione d'Italia sono presenti anche tanti giocatori della Juve che nel corso della stagione si sono messi in mostra grazie alle loro giocate.