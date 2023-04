FIFA, reso noto il nuovo regolamento per gli agenti: le novità

La FIFA, ha spiegato in una video conferenza, tutte le novità del nuovo regolamento degli agenti, con tutti i dettagli.

redazionejuvenews

La FIFA, con un webinar, ha divulgato tutte le informazioni necessarie sul riforma del regolamento per gli agenti. Ecco la dichiarazioni sulle novità: "Questo evento online non è un webinar, ma abbiamo ricevuto oltre 2000 mail dagli agenti per discutere. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto pervenire osservazioni costruttive. Adesso siamo nel periodo di transizione, iniziato il 9 gennaio, dal 1 ottobre del 2023 il nuovo regolamento entrerà in vigore al 100%. Questo nuovo regolamento porterà benefici a tutti: agenti, giocatori, club, allenatori, società, federazioni.

Il 19 aprile ci sarà di nuovo un esame per agenti FIFA, il primo del nuovo corso. Abbiamo creato il Football Agent Working Group, con stakeholders e agenti da tutto il mondo, membri che la FIFA consulterà per i cambiamenti futuri e dal 1 ottobre solo coloro che avranno superato gli esami per essere agente FIFA potranno rappresentare i propri clienti.

Ci sarà una reintroduzione di un obbligatorio sistema di licenze. Ci sarà una reintroduzione di una moderna ed effettiva camera di risoluzione per le dispute tra le parti a livello internazionali. Saranno proibite le rappresentazioni multiple per evitare conflitti di interessi tranne che in un caso: quando un agente rappresenterà un club e un giocatore, con entrambe le parti concordi in questo. Ogni pagamento dovrà passare dalla Clearing House per garantire trasparenza finanziaria. Ci saranno poi tetti sui pagamenti agli agenti per proteggere il buon funzionamento del sistema. Adesso giocatori, club e società saranno più forti sotto questo aspetto. L'obiettivo è aumentare la professionalità degli agenti e dare più garanzie ai clienti",