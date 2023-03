FIFA, approvato il nuovo format per il Mondiale 2026 in USA e Messico

La FIFA, con un comunicato, ha reso nota l'approvazione del nuovo format per il Mondialedel 2026, che si disputerà in USA, Canada e Messico. Ecco la nota: "Il calendario delle partite internazionali maschili 2025-2030 sarà strutturato come segue: • marzo: una finestra di nove giorni, due partite • giugno: una finestra di nove giorni, due partite (comprese le amichevoli in preparazione dei tornei finali, se del caso) • Fine settembre/inizio ottobre: ​​una finestra di 16 giorni, quattro partite (da introdurre a partire dal 2026, con due finestre di nove giorni, due partite da mantenere a settembre e ottobre 2025) • Novembre: una finestra di nove giorni, finestra di due partite In base al nuovo calendario, la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si giocherà domenica 19 luglio 2026, con il periodo di rilascio obbligatorio che inizierà il 25 maggio 2026, dopo l'ultima partita ufficiale del club il 24 maggio 2026 (le esenzioni possono si applicano alle finali delle competizioni per club della Confederazione fino al 30 maggio 2026 previa approvazione della FIFA). Con 56 giorni, il numero totale combinato di riposo, i giorni di rilascio e di torneo rimangono identici a quelli delle edizioni 2010, 2014 e 2018 della Coppa del Mondo FIFA™. Il calendario dettagliato delle partite internazionali maschili 2025-2030 sarà pubblicato nei prossimi giorni.