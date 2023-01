FIFA 23, 5 giocatori della Juve tra i candidati per il Team Of The Year

La EA Sports ha reso noti i candidati per il Team Of The Year di FIFA 23: presenti ben tre giocatori della Juve

Il 2022 è concluso e come da tradizione la EA Sports è pronta a svelare il suo Team Of The Year, quest'anno su FIFA 23. Sono 100 i giocatori che la comunity può votare, ma soltanto 11 andranno a far parte della squadra della stagione. Tra i candidati TOTY presenti ben 5 giocatori della Juve: Szczęsny, Bremer, Rabiot, Kostić, Vlahović. Assente invece l'ex bianconero Cristiano Ronaldo. Ecco la lista completa.