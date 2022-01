FIFA 22: nella top 11 del 2021 ci sono Bonucci, Chiellini e Chiesa

I 3 giocatori bianconeri sono finiti nella lista della top 11 della passata stagione secondo FIFA 22

redazionejuvenews

Nella notte magica di Roma, la Juve di Max Allergi ha lasciato un segno indelebile in una stagione che fino a questo momento si è rivelata piuttosto altalenante. I tifosi juventini, cosi come la società, sperano che questo possa essere un segnale di svolta per quello che sarà il proseguo del campionato, con l'obiettivo di arrivare almeno tra le prime 4 della serie e partecipare cosi alla prossima edizione della Champions League.

Non è stata una serata fatta di sole gioie però, perche alla mezz'ora circa la Juve ha dovuto fare a meno di uno dei suoi uomini piu rilevanti. Stiamo parlando di Federico Chiesa che, è stato costretto ad uscire dal campo per un terribile infortunio rimediato in uno scontro con Smalling. Gli esiti degli esami svolti in mattinata hanno solo confermato l'aria negativa che tirava attorno a questa vicenda, con il responso medico che ha dichiarato finita la stagione del numero 22.

Chiesa che però, può in parte consolarsi grazie al celebre videogioco FIFA22. Qualche istante fa infatti è stata pubblicata la squadra migliore del 2021 sui canali social di EAsports che, oltre a presentare l'ex viola conta anche altri due suoi compagni. Si tratta della coppia di difesa composta da Bonucci e Chiellini che, dopo esser finiti in cima alla lista dei candidati al premio come miglior difensore dell'anno, sono riusciti a battere la concorrenza anche sul gioco virtuale, regalando cosi un'altra grande gioia ai propri tifosi. Di seguito, la formazione titolare.

(4-3-3) - Donnarumma; Hakimi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Jorginho, Kantè, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne