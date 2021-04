Ferri su Ronaldo: “E’ un problema per la Juve. Ha un atteggiamento egoista”

L'ex Inter analizza il periodo bianconero e parla del cinque volte pallone d'oro

La Juventus della stagione 2020/21 è oggetto di discussioni per molti tifosi e addetti ai lavori. Il pareggio del derby di sabato pomeriggio ha posto le basi per la crisi della squadra di Andrea Pirlo, mettendo in discussione la sua panchina e perfino il raggiungimento del quarto posto. A parlare di questo periodo bianconero è anche Riccardo Ferri ai microfoni di "Pressing Serie A" su Italia Uno: "Parti con una stagione che vuoi vincere tutto, così come ha dichiarato il presidente che voleva vincere tutte le competizioni e poi ti rappresenti solo con Morata numero 9. Un raffreddore a Morata e ti devi inventare un centravanti", ha detto.

Poi l'ex Inter ha parlato di Cristiano Ronaldo: "E' un totem, è un giocatore che non puoi discutere, è il calcio, però in queste immagini in cui esce fuori dal campo e che lui sa di essere ripreso, non è un atteggiamento che porta dei vantaggi alla squadra. Cristiano Ronaldo quando è arrivato, ha alzato l'asticella del nostro campionato per interesse e tutto, anche nello spogliatoio della Juventus ma se facciamo un parallelo tra lui, Lukaku e Ibrahimovic quelli che muovono e aiutano la squadra è primo Lukaku, secondo Ibra. In questo momento lui non sta aiutando la squadra, sta lavorando in termini di gol, ma non ha un atteggiamento che porta dei vantaggi alla Juventus, è un problema in più per la Juventus", ha rivelato Ferri.