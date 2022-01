Dottor Ferretti: “Chiesa tornerà ai massimi livelli, sarà pronto per il Mondiale

Il medico della Nazionale ha dato il suo parere su Federico Chiesa e sul rientro del calciatore della Juventus e della Nazionale dopo l'infortunio al ginocchio

redazionejuvenews

Il Dottor AndreaFerretti, medico della NazionaleItaliana di calcio, ha parlato all'emittente radiofonica New Sound Level alla quale ha parlato dei recuperi dei vari giocatori della Nazionale infortunati e di quello di Federico Chiesa, operato domenica scorsa, che ha iniziato il suo percorso di riabilitazione.

ZANIOLO - "Lui è tornato oggi in Nazionale. Io sono stato testimone diretto del suo secondo infortunio all’altro ginocchio, è stato un momento terribile per lui e sono riuscito a condividere con lui il suo dramma. Per fargli coraggio gli raccontai la mia esperienza con Ancelotti, che ebbe anche lui un doppio crociato. Secondo me Nicolò sta ripercorrendo i passi di Carlo Ancelotti, sta recuperando bene, sta superando pienamente quelle che sono le prime fasi di paura che sono sempre presenti in casi del genere. Lo vedo tranquillo e con grandi margini di crescita".

SPINAZZOLA - "Sono stato testimone diretto anche dell’infortunio di Spinazzola, la rottura del tendine di Achille è un infortunio molto serio e la storia ci insegna che il pieno recupero è piuttosto lento. Ho rivisto Spinazzola poco prima di Natale alla festa della Federazione ed era molto ottimista, pur sapendo che il recupero non sarebbe stato immediato. Le verifiche vere in campo non sono ancora cominciate ma credo che la previsione più realistica sia quella di tornare a inizio del campionato prossimo per essere in piena forma poi per il Mondiale".

CHIESA - "Federico è stato operato domenica, ha subito un intervento molto simile al secondo intervento di Zaniolo. I tempi di recupero sono medio lunghi ma le prospettive sono di tornare ai massimi livelli. Le tempistiche per recuperare entro il Mondiale ci sono, anche se ogni percorso di recupero è soggettivo".

BALOTELLI - "Fisicamente si è presentato in buone condizioni, apparentemente ben allenato nonostante sia uscito dal covid da non molto tempo. Oggi abbiamo fatto il primo allenamento quindi è un po’ presto per dare un giudizio a livello prestazionale".