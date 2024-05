Ferrero: “E’ stato un anno complicato, ma ora pensiamo al futuro”

Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole ad un evento: "Dobbiamo guardare ad esso con grande ottimismo. La nostra forza è nei nostri tifosi e passa dall’organizzazione dei nostri fan club. Abbiamo vissuto un anno complicato, ma che ci ha comunque portati a giocarci questa sera l'accesso alla prossima Champions League e il 15 maggio la finale di Coppa Italia. Se tutto andrà come speriamo, l'anno prossimo giocheremo in cinque competizioni. Adesso vogliamo guardare al futuro. Per farlo, abbiamo bisogno del vostro sostegno, vogliamo di replicare in futuro i grandi successi del passato".