Ferrero: “Agnelli un grande attore, vorrei avere la sua freddezza. Superlega? Disastro”

Il presidente della Sampdoria ha parlato

TORINO - Massimo Ferrero , presidente della Sampdoria, ha parlato della Superlega e di Agnelli ai microfoni del Corriere della Sera. Le sue parole: " Andrea Agnelli è un grande attore . Noi più volte gli abbiamo chiesto cosa stesse succedendo e lui ha sempre smentito. Io faccio i complimenti all’ideatore di questa regia, il presidente della Juve Andrea Agnelli, a cui le cose che dovevo dire le ho già dette vis a vis in Lega Calcio ma i complimenti li merita per l’arte della recitazione che ha saputo mostrare. Nel senso che vorrei avere anch’io la sua freddezza, la sua capacità di recitazione davvero cinematografica. Superlega? Un disastro. Non possono uccidere così lo sport più bello del mondo. E’ pericolosissima. Rischia di distruggere il sistema calcio e quindi uccidere la passione di milioni di tifosi. Non ci può essere un campionato senza la Juventus, ma neppure senza la Sampdoria, il Genoa o lo Spezia. La Superlega è un danno anche per l’economia del Paese. Adesso paghiamo un miliardo di tasse. Se arriveremo alla spaccatura, entreranno meno soldi e meno soldi andranno allo Stato. Temo conseguenze per i giocatori stessi e per la Nazionale di Mancini".

Poi ancora: " Cosa ci siamo detti alla riunione di ieri in Lega Serie A? Siamo amareggiati, ma come sempre dispersivi. Se davvero ci sarà un male, da quel male dobbiamo tirare fuori il bene per tutelare i nostri tifosi. Se ho parlato con Andrea Agnelli? Si e gli ho fatto i complimenti. Andrea è un genio. Poi le sue parole a Secolo XIX: " Chi dice che è un fulmine a ciel sereno si vuol creare un alibi perché se andate a vedere cerano già altri temi scottanti che vedevano questo scontro in atto tra noi presidenti delle medie-piccole, in particolare le nostre tre società liguri, visto che anche Genoa e Spezia avevano la mia stessa posizione, e certe big. Erano le prime avvisaglie. Diritti tv? La cosa che non vorrei succedesse mai è che, come hanno scritto certi giornali, ci sia anche Dazn coinvolta in questo progetto della Superlega".