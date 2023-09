Ferreira Pinto: “Per lo Scudetto la Juventus non è da sottovalutare”

Ferreira Pinto ha fatto il suo pronostico per la lotta Scudetto: per il giocatore la Juve non parte favorita ma non andrebbe sottovalutata

Intervistato su NewsSuperScommesse, Ferreira Pinto ha fatto il suo pronostico per la vittoria del titolo del campionato di Serie A. Per l'ex esterno dell'Atalanta, la Juventus non partirebbe al primo posto tra le candidate allo Scudetto, ma potrebbe sorprendere. Non disputare le coppe potrebbe essere un enorme vantaggio rispetto alle rivali.

Ecco le sue parole: "Il Napoli ha fatto un campionato strepitoso lo scorso anno, ma l'Inter aveva le potenzialità per vincerlo già nella passata stagione. Vedo i nerazzurri favoriti, hanno una squadra fortissima in ogni ruolo. Sulla carta la squadra da battere, però, resta il Napoli, che può rifare i punti dello scorso anno. Poi c'è il Milan che ha dimostrato di avere velocità e forza. Prima dipendeva troppo da Leao, ora la musica è cambiata. Sarà un campionato combattuto. Non è da sottovalutare anche la Juventus che non ha le Coppe".

