Ferran Torres via dal Barça? La Juventus ci pensa

Dopo la vittoria della Liga, Joan Laporta si è messo già all'opera per la prossima stagione. Xavi Hernández ha pretese molto alte per tonare a competere in Champions League. Ma per farlo bisognerà pensare ad alcune partenze per fare cassa. Tuttavia -almeno per ora- nessuno intende fare le valigie e le offerte arrivate sul tavolo della società catalana non sono state soddisfacenti. I prossimi saranno mesi in cui il il numero uno del Barcellona dovrà fare delle scelte drastiche e forzate per il bene della società.