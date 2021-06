Fernando Santos: “Orgogliosi di avere Ronaldo ma non vince le partite da solo”

Il commissario tecnico del Portogallo ha presentato la sfida contro la Germania

Il commissario tecnico del Portogallo ha parlato in conferenza stampa presentando la partita contro la Germania: " Il Portogallo ha iniziato a farsi rispettare . Anche prima era forte, ma c'erano 4-5 squadre che, pur avendo un'alta considerazione della nostra Nazionale, credevano di essere più forti e di poter vincere sempre. Oggi ci rispettano maggiormente e non ne sono così sicuri. La Germania? Una squadra fantastica, con un grande gruppo e giocatori dominanti. Io non ho paura, ma pensare che il Portogallo possa essere favorito contro la Germania in casa loro è follia. Se lo facessimo, saremmo vicinissimi alla sconfitta. La gara con la Francia? La squadra di Deschamps si è difesa bene, bassa e compatta sfruttando il contropiede. Non hanno concesso profondità alla Germania. La presenza del pubblico può motivare Cristiano Ronaldo? Spero che i tifosi motivino tutta la squadra, non solo CR7. Siamo ovviamente orgogliosi di averlo con noi, ma lui non vince le partite da solo".

Di Cristiano Ronaldo e del suo futuro ha parlato anche il connazionale ed ex compagno di squadra del numero 7 della Juventus Bruno Alves, intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Per me sì, resta alla Juve. Non abbiamo parlato di questo ma per me vuole vincere con la Juve, non lasciare dopo un quarto posto. La Juve non è al livello del Real Madrid e a Madrid la squadra giocava per Cristiano. La Juventus questo non lo ha fatto bene: non gioca sempre vicino all’altra porta, si difende nella sua metà campo e per Ronaldo è più difficile. Diminuiscono le occasioni e aumentano gli sprint da 50 metri per attaccare. Cristiano è facile da gestire: lo mandi in campo e lui fa gol. Pirlo ci è riuscito in parte. Io gli avrei dato un altro anno di tempo. Se cambi allenatore ogni anno, non trovi mai fiducia