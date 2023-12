Verso Fermana-Juve Next Gen: tutte le statistiche in vista del match

In vista del match tra Fermana e Juve Next Gen, il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche

In vista del match tra Fermana e Juve Next Gen , il club bianconero ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "Primo incrocio nelle Marche fra le due squadre nel calcio professionistico. I "record" marchigiani 2023/24 nel girone B dopo 17 giornate: peggior attacco (8 gol segnati), svagata in avvio ripresa (6 reti al passivo, come Ancona e Vis Pesaro, tra 46’ e 60’ di gioco);

La Fermana è la squadra che manda in rete meno giocatori (4 appena), ma che guadagna più “ rossi” in favore (4, pari alla Carrarese e del Rimini), non vince dal 9 settembre scorso, 1-0 in casa sul Pontedera, poi 6 pareggi e 9 sconfitte in 15 giornate, perde più punti nelle riprese (-7) rispetto ai risultati al 45’.