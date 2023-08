Feltri: “Bonucci un miracolato protetto da San Culo”

Sulla situazione relativa al difensore bianconero ha detto la sua il giornalista Vittorio Feltri, nel suo editoriale per il giornale Libero: "Bonucci è uno dei calciatori più miracolati, in senso letterale, degli ultimi tempi. Mi è necessario entrare in qualche dettaglio della psicologia del mio santo protettore, del quale non sono, per l’appunto, l’unico cliente. Devo premettere quindi che San Culo non si manifesta con chi è privo di talenti e i suoi servigi vanno presto in decomposizione se chi li maneggia è portatore di fioca intelligenza".