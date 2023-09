Felipe Anderson e il ‘mal di Juve’: i precedenti contro i bianconeri

La Vecchia Signora sorride: contro la Lazio i precedenti parlano di 85 vittorie in favore dei bianconeri in 158 scontri

La Lazio è una delle vittime preferite della Juventus. Ma soprattutto c'è un giocatore che 'soffre' più di tutti la Vecchia Signora. Si tratta di Felipe Anderson che ha affrontato i bianconeri già in 16 occasioni, non trovando tuttavia mai né la via del gol né quella dell'assist. Un dato davvero curioso per l'esterno brasiliano che con la maglia della Lazio ha collezionato 278 presenze e 53 reti. Statistica simile anche se analizziamo i numeri di 'Pipe' contro il Napoli: nei 14 precedenti contro gli azzurri, zero gol e 5 assist. In assoluto la sua vittima preferita resta l'Inter -con 7 reti e 1 assist- ma anche la Roma (con 3 centri e 4 assist).