Federico Chiesa nominato MVP del mese di marzo

Il calciatore bianconero è stato votato dai tifosi della Juventus come il miglior giocatore del mese appena passato

Cristiano Passa Redattore 6 aprile 2024 (modifica il 6 aprile 2024 | 16:01)

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Fiorentina nella partita valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno comunicato la vittoria da parte di Federico Chiesa dell'MVP del mese di marzo. "Il mese di aprile è cominciato con la vittoria per 2-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic protagonisti del match. Chi è stato invece il miglior giocatore del mese di marzo appena trascorso?

L’EA Sports FC Player of the Month di marzo, scelto dai tifosi con i loro voti su juventus.com, è Federico Chiesa! L’attaccante bianconero, in gol nella trasferta di Napoli con un’ottima conclusione di destro a fil di palo, ha giocato sempre titolare nei quattro incontri disputati a marzo dalla Juventus.

Il nostro numero 7 riceverà, come di consueto, il trofeo come MVP bianconero del mese di marzo prima del fischio d’inizio dell’incontro di Serie A di domenica 7 aprile contro la Fiorentina in programma alle 20:45 all’Allianz Stadium.

Complimenti, Federico!"

