Federico Chiesa MVP del mese di gennaio

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha annunciato il MVP of The Month Powered by eFootball Pes: Federico Chiesa. Di seguito riportiamo la nota del club: “E’ stato un grande mese di gennaio per Federico Chiesa. Quattro dei cinque gol messi a segno con la Juventus sono arrivati proprio in queste settimane, e non è per lui un caso, se si pensa che in carriera Fede ha realizzato il 29% delle sue reti in Serie A proprio a gennaio (9 su 31). Ma non sono solo i gol il motivo per cui i tifosi bianconeri lo hanno votato, partita dopo partita, MVP of The Month Powered by eFootball Pes: Chiesa è sempre più importante per il gioco bianconero, con il suo dinamismo, la sua grinta, il suo impegno e, appunto, le sue reti. Domani, prima di Juve-Roma, per lui sarà il momento di ritirare il suo primo premio da MVP in bianconero: bravo, Fede!”.

A proposito di Juventus-Roma, oggi in conferenza stampa ha parlato mister Pirlo presentando la sfida dell’Allianz Stadium: “Sarà una partita contro una squadra che gioca uno dei migliori calci in Italia. Dovremo stare attenti, hanno giocatori di gamba bravi nelle ripartenze. Dovremo fare bene le preventive, sbagliare poco per non dare loro possibilità di ripartire in contropiede. All’andata non mandavamo a saltare McKennie sugli angoli, Kulusevski tirava i piazzati…Non consecendo bene i giocatori non sapevamo cosa fosse meglio per loro. Dopo abbiamo scoperto che Kulu non è un grande tiratore di angoli, che McKennie è un grande saltatore. Qualcosa è cambiato, non potendo fare amichevoli non potevamo scoprire queste cose prima e abbiamo dovuto farlo in campo. Roma? Giocano bene, il loro calcio è fluido e con giocatori sempre in movimento, bravi ad attaccare lo spazio senza palla. Serve una gara attenta, senza perdere palle sanguinose perché poi partono in contropiede che è la loro dote migliore. Il tema della partita è questo”.