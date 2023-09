Fassone: “Agnelli aveva ragione, il calcio europeo è in crisi”

Marco Fassone , ex dirigente, ha detto la sua a Tuttosport, parlando anche di Agnelli , ex presidente della Juve . Ecco le sue parole: "Fine del calcio? Mi sembra uno scenario apocalittico e sbagliato.

Al contrario noi, per fortuna, abbiamo trovato un player, che è l’Arabia, che ha deciso di investire parte della sua ricchezza nel sistema calcio, immettendo tanti soldi freschi in un sistema, quello del calcio europeo, che non aveva più grandi margini di crescita, come sottolineato più volte pure da Andrea Agnelli nelle sue tante battaglie. I quindici-sedici grandi club in Europa, compresi quelli italiani, si arricchiranno grazie ai soldi arabi.