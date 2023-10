Mercato Juve, le fasce ballano la samba: occhi su Luiz Henrique del Betis

La società bianconera sta lavorando per trovare dei rinforzi di spessore sulle corsie laterali e uno di questi la Juve potrebbe pescarlo dalla Liga. Un nuovo nome che starebbe valutando Giuntoli per la fascia destra è quello di Luiz Henrique, brasiliano classe 2001 del Real Betis. Come sottolineato da okfichajes.com, il club bianconero avrebbe fatto dei sondaggi esplorativi per l’ala destra, anche se in realtà già in precedenza la dirigenza aveva notato il ragazzo, provando a portarlo a Torino.