FantaJuve – La Top11 della 4a giornata di Serie A: c’è Vlahovic!

La 4a giornata di Serie A è terminata, andiamo alla scoperta della Top11 in ottica fantacalcio: c'è un giocatore della Juve

redazionejuvenews

Con il triplice fischio di Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana è terminata la 4a giornata della Serie A 2022/23. Turno ricco di gol ed emozioni, che ha visto trionfare molte delle favorite al titolo. La classifica del campionato ora vede in testa Atalanta e Roma a quota 10 punti, seguite dall'Inter a 9, e da Napoli, Juventus, Milan e Lazio a 8. Si prospetta una stagione apertissima, con tante squadre in lotta per il titolo di Campione d'Italia. I rossoneri riusciranno a difendere lo Scudetto? Staremo a vedere.

Ma se da una parte manca ancora molto al termine della stagione, dall'altra il fantacalcio è già nel pieno del gioco. Terminato il mercato, infatti, ormai la maggior parte delle leghe avrà concluso l'asta estiva o è in procinto di farla. Su chi puntare? Questa giornata la Top11 del campionato vede una rosa di altissimo livello. Tra i pali Maignan (10), che ha parato un rigore a Berardi. In difesa spazio a Doig del Verona (7,5) autore di un assist, Ibanez (10) in gol con la Roma e Soppy (7,5) autore di un assist con l'Atalanta. A centrocampo spicca Koopmeiners (17) che ha segnato una tripletta. Insieme a lui Barella (11,5), Baldanzi (10) e Elmas (9,5). In attacco spazio a Vlahovic (10), Lautaro Martinez (10) e Dybala, trascinatore della Roma con una doppietta (14).

Presente quindi nella Top11 della 4a giornata anche un giocatore della Juve, il solito Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è ormai una certezza tanto per i bianconeri quanto per i fantallenatori. Cecchino. Ottima prova anche per Milik, in gol nel finale di partita. Continua a sorprendere Miretti: 6,5 più assist, che insieme fanno un bel 7,5. Sempre positivo Bremer, mister 6,5. Tra le delusioni, invece, troviamo De Sciglio, Danilo, Rabiot e Cuadrado, che non riescono ad andare oltre il 5,5. Non ci sono però insufficienze gravi: la prova della Juve contro lo Spezia è stata tutto sommato convincente. Ora testa alla Fiorentina.