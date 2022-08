FantaJuve, i risultati della 3 giornata: Vlahovic sempre top, male la difesa

La terza giornata di Serie A è terminata ed è arrivato il momento di fare il punto della situazione. I bianconeri sono ottavi in classifica a due punti dalla vetta: nella stagione che sarebbe dovuta essere quella della rinascita, la Juve non ha...

La terza giornata di Serie A è terminata ed è arrivato il momento di fare il punto della situazione. I bianconeri sono ottavi in classifica a due punti dalla vetta: nella stagione che sarebbe dovuta essere quella della rinascita, la Juve non ha cominciato nel migliore dei modi. Ora la squadra di Massimiliano Allegri avrà bisogno di una svolta, di una scossa, e il mini tour de force con Spezia e Fiorentina sarà la prova del nove. C'è un solo risultato possibile: vincere.

Se però da una parte la formazione bianconera contro la Roma ha faticato, dall'altra Max può dirsi soddisfatto dei suoi giocatori... anche in ottica fantacalcio. Sono diversi, infatti, i giocatori della Juve che hanno convinto, uno su tutti Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è la definizione di certezza: 10 in pagella, 3 gol in 3 partite. E per fortuna che i bianconeri stanno giocando "male". L'altro grande promosso è Miretti: classe e qualità nel corpo di un classe 2003. Inserimenti, visione di gioco, la partita del giovane talento bianconero è valso un 7 al fantacalcio. Se Vlahovic è una certezza, Miretti è un possibile jolly da ultimi slot. Varrà la pena puntare su di lui? Tante invece le prestazioni deludenti, soprattutto in difesa: 5,5 per Alex Sandro e De Sciglio. Rimandati.