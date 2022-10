Falcone: “Con la Juventus partiamo sfavoriti, ma siamo in casa nostra…”

Wladimiro Falcone , portiere del Lecce , ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, parlando dei bianconeri . Ecco le sue parole: "Partiamo sfavoriti e si sa bene. Ma siamo in casa nostra, nulla è impossibile. La mia squadra? Bisogna migliorare l’ultimo passaggio. Ma l’allenatore Baroni ci sta aiutando tanto, è uno che parla con noi. La difesa è fantastica. Umtiti, Pongracic, Baschirotto hanno qualità. Umtiti è forte, credetemi, paga un po’ il fatto di non aver giocato tanto negli ultimi tempi, Baschirotto è un esempio per come lavora. Ed è una società in cui ti senti in famiglia, i tifosi sono fantastici".

Sulla Sampdoria: "Lo Spezia mia avrebbe acquistato, ma volevo tenermi aperta una porta per quello sono andato via in prestito. Mi dispiace per quello che sta succedendo al club. Mi dispiace anche per Giampaolo che mi ha dato tanto. Ma ora darò tutto per la salvezza del Lecce. Mi piace molto Courtois e vorrei incontrarlo un giorno. In Italia sta facendo bene Vicario e stanno crescendo bene Caprile e Carnesecchi.