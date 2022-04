Nuovo Fair Play Finanziario, la Juventus è in linea con i parametri?

La UEFA ha varato il progetto del nuovo Fair Play Finanziario, la Juventus rientra nelle nuove regole introdotte?

Innanzitutto, la questione dei debiti, che secondo la UEFA dovranno essere saldati il prima possibile, per evitare sanzioni pecuniarie o esclusioni dalle varie competizioni. Secondo il report della Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha oltre 600 milioni di debiti, quindi la Vecchia Signora è molto a rischio da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece la sostenibilità, i vari club avranno, entro il 2026, il tetto massimo di spesa del 70% del loro fatturato, regolamentazione che avverrà in modo graduale, prima il 90%, poi l'80% ed infine il 70%. Il club bianconero, sempre secondo il report, nella stagione 2020-21, ha fatturato una cifra intorno ai 480 milioni, motivo per cui la Juventus potrebbe spendere poco più di 300 milioni.