Fagioli torna in campo e ringrazia: “Si riparte. Fino Alla Fine”

La Juventus è scesa in campo ieri mattina alla Continassa per l'ultimo test in programma prima dell'esordio in campionato di domenica contro l'Udinese. Dopo un allenamento congiunto, i bianconeri hanno disputato una partita amichevole contro l'Alessandria, vincendo per 5-0 grazie alla doppietta di Rugani, ed ai gol di Vlahovic, Pogba e Fagioli.