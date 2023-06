Il classe 2001 il 20 maggio scorso è stato operato alla clavicola destra dopo il brutto infortunio rimediato sul campo del Siviglia durante la semifinale di ritorno di Europa League. Per lui si parla di uno stop di un paio di mesi. Il centrocampista quest'anno ha collezionato 26 presenze in campionato (per un totale di più di 1500'), di cui 17 presenze da titolare a cui si aggiungono 3 gol e 3 assist.