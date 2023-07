Fagioli: “Ritiro la parte più faticosa della stagione, un sogno essere qui”

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli ha parlato dal ritiro della squadra bianconera negli Stati Uniti, intervistato dai microfoni di DAZN: "Mi piace correre, devi correre in campo se vuoi vincere. Il ritiro è la parte più faticosa della stagione, devi ricominciare, fisicamente non stai come durante l'anno quindi fai più fatica ma serve per preparare al meglio le prime partite di campionato".