Fagioli: “Pentito di quello che ho fatto. La Juventus mi ha aiutato molto”

In occasione dell'incontro con diverse scuole di Torino all'Istituto Tecnico Majorana di Grugliasco, Nicolò Fagioli ha parlato a oltre trecento allievi. Il centrocampista della Juventus, attualmente squalificato per calcioscommesse, ha risposto con grande disponibilità alle domande poste dagli studenti. Ecco le sue parole riportate dal Corriere di Torino: "Mi sono pentito di quello che ho fatto. La Juve mi è stata molto vicina. Tutti: società, mister e compagni di squadra. Come l’hanno presa? Beh, ovviamente non erano felici. Ma mi hanno aiutato nel mio percorso. Il club sa che ho capito il mio errore. Tutti sbagliamo, bisogna imparare e ripartire. Guadagno bene e ho scommesso molto. Ma chi prende 1.200 euro al mese e ne gioca 1.000 ha la mia stessa dipendenza".