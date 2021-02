Fagioli, parla l’agente: “Ha qualcosa di Del Piero, è l’inizio di una bella storia”

Il procuratore ha parlato

"Il debutto in Serie A dell’altra sera è stato un momento importante per Nicolò. Siamo tutti contenti perché abbiamo avuto fiducia nel progetto della Juventus e il club è stato perfetto. I dirigenti bianconeri, già da qualche anno, avevano le idee chiarissime sul percorso da far svolgere a Nicolò. L’idea era quella di inserirlo gradualmente in prima squadra e così è stato: dagli allenamenti con Cristiano Ronaldo e gli altri campioni, all’esordio in Coppa Italia fino all’ingresso contro il Crotone dell’altra sera. La Juventus aveva le idee chiare e noi, la famiglia e il ragazzo abbiamo condiviso con la società ogni passo. L’esperienza con l’Under 23 è stata molto formativa, soprattutto dal punto di vista fisico: giocare in Serie C tempra e riduce il salto dalla Primavera alla Serie A. È stato così per Fagioli, ma anche per altri giovani juventini. Il club di Andrea Agnelli sta programmando l’inserimento dei suoi ragazzi dalla seconda alla prima squadra: è un progetto, non una scelta legata all’emergenza del momento. È il nuovo corso e non a caso è stato affidato a un ex campione intelligente come Andrea Pirlo. Il club bianconero ha aspettato il momento giusto per lanciare Nicolò e la partita dell’altra sera ci auguriamo sia soltanto il primo passo di quello che sembra essere un ragazzo di grande prospettiva"