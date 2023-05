Fagioli: “Ora sto bene, prima gli episodi mi giravano tutti male”

Nicolò Fagioli , centrocampista della Juventus , ha detto la sua a JTV, dopo la vittoria con il Lecce . Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: "Era da tempo che non vincevamo, questa vittoria dà fiducia e morale al gruppo. Siamo molto felici, erano tre punti importantissimi per la zona Champions. Contenti della prestazione? E' vero, ma potevamo difendere anche un po' meglio a livello di squadra. Abbiamo portato a casa il risultato, questa è la cosa più importante.

Ora sto bene. C'è stato un periodo in cui non stavo male ma ci sono stati degli episodi che non sono andati a mio favore. Ci stava non giocare dall'inizio alcune partite, sono decisioni del mister che ho accettato tranquillamente. Penso che adesso sia giusto che la squadra abbia vinto questa partita, siamo contenti.