Fagioli: “Il giorno più bello della mia vita. I sacrifici ripagano sempre. Grazie Juventus”

TORINO – La Juventus ha vinto eri sera per 4-0 la partita di Coppa Italia valevole per i quarti di finale della competizione, vincendo contro la SPAL con un netto 4-0. Le reti per la squadra di Andrea Pirlo sono state di Alvaro Morata su rigore e Gianluca Frabotta, al suo primo centro in bianconero, nel primo tempo, con la partita chiusa nella ripresa dalle reti di Dejan Kulusevski e di Federico Chiesa nei minuti di recupero, che ha fissato il risultato sul 4-0 finale.

La Juventus affronterà ora nella semifinale, che si giocherà su due gare, di andata e di ritorno, l’Inter, con la prima partita che si disputerà a San Siro, e il ritorno all’Allianz Stadium. La partita di ieri sera ha visto una Juventus piena di giovani, con il centrocampista Nicolò Fagioli che ha fatto il suo esordio con la prima squadra. Il giocatore ha agito in regia, disputando un’ottima partita, e ricevendo anche i complimenti di Andrea Pirlo, che a fine gara lo ha elogiato e ne ha predetto un grande futuro.

Il calciatore bianconero ha voluto festeggiare attraverso il suo profilo Instagram l’esordio con la prima squadra, pubblicando una foto della partita corredata da un lungo messaggio, con i compagni che hanno riempito il post di complimenti.

“Il giorno più bello della mia vita è arrivato.

Lo sognavo da quando ero un piccolo bambino tifoso della Juve.

Lo dedico alla mia famiglia in primis e a tutte le persone che mi sono state sempre vicino.

I sacrifici ripagano sempre.

Ringrazio la società Juventus per questa possibilità, tutto lo staff e tutti i compagni di squadra che mi hanno sempre aiutato allenamento dopo allenamento e motivato sempre! GRAZIE

FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS”