Fagioli: “È solo un arrivederci. Sarò il vostro primo tifoso”

Il centrocampista ha salutato la Juve sui social

Ci sono invece da registrare delle novità per quel che riguarda il fronte 'cessioni', con i prestiti di Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia su tutti, nandati a farsi le osse rispettivamente alla Cremonese e al Vicenza. Lo stesso Fagioli ci ha tenuto in maniera particolare a salutare tutto il mondo della Continassa e per farlo ha scelto la via dei social, dove ha pubblicato un lungo messaggio attraverso il suo account Instagram.

"Grazie è la prima cosa che mi viene da dire per questi bellissimi 7 anni in bianconero ! Grazie a tutte le persone che mi sono sempre state vicine, grazie alla dirigenza, agli allenatori, allo staff, ai tifosi, e a tutti compagni di squadra che mi hanno sempre aiutato e sostenuto ! Stare in mezzo ai campioni è stato una grande emozione e un grande insegnamento.Ora auguro che la Juventus torni ad essere la numero 1 in Italia e chissà magari anche in Europa !