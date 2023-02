Fagioli: “Dovevamo solo vincere, ora pensiamo a gara per gara”

La Juventus ha vinto ieri sera contro il Nantes per 3-0 la gara di ritorno degli spareggi di Europa League, staccando il pass per gli ottavi di finale della competizione. La squadra bianconera è stata guidata dall'argentino Angel Di Maria , autore delle tripletta che ha concesso la vittoria alla squadra. Il centrocampista e giocatore della Juventus Nicolò Fagioli ha commentato la vittoria della squadra ed il passaggio al turno successivo ai microfoni di JTV.

"Abbiamo dominato la partita, forse anche perchè loro erano in 10. Dopo l'espulsione la gara è diventata più facile dal punto di vista del possesso palla. Ce la siamo meritata sul campo, sono felice anche per Di Maria, per la tripletta e per la sua grande prestazione. Sapevamo che oggi dovevamo solo vincere, ci siamo preparati per giocare una gara da protagonisti, e siamo felici per aver ottenuto questo risultato".