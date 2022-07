Juve, quale futuro per Fagioli? Il talento piace a molti

Il settore giovanile della Juventusnegli ultimi anni ha prodotto tanti giovani interessanti e nella scorsa stagione molti di questi hanno giocato in prestito in diverse squadre, perlopiù in Serie B. Ora però alcuni di questi fanno gola a diversi club di A. Uno dei più ambiti è Nicolò Fagioli, talento apprezzato anche da Massimiliano Allegri. Di lui e di Filippo Ranocchia ha parlato Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, intervistato da calciomercato.it: "Non ho mai parlato con la Juventus in questi giorni. Se ci possono interessare? Si, sono giocatori bravi, ma bisogna trovare la giusta collocazione. Questi sono giovani che devono crescere, se tu non gli dai la possibilità di giocare è inutile prenderli, per cui non è che se ne possano avere poi così tanti. Magari con queste cessioni che stiamo per fare, con qualche società parleremo dei giovani. La nostra politica è questa e non la vogliamo modificare".