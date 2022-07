Fagioli, parla l’agente: “Ha bisogno di spazio e continuità”

Il procuratore del giocatore della Juventus ha parlato della situazione del suo assistito e di come verranno gestiti i rapporti con la squadra bianconera per il rinnovo

La Juventus è in tournée negli StatiUniti, e dopo la partita amichevole in programma questa notte contro il RealMadrid, farà ritorno a Torino per proseguire la preparazione alla Continassa. I giocatori riprenderanno gli allenamenti verso l'inizio del campionato, con la partita in famiglia a Villar Perosa e l'amichevole contro l'Atletico Madrid, ultimi impegni prima dell'inizio della stagione. Dopo la tournée la dirigenza dovrà dare anche lo sprint sul mercato, e anche dal punto di vista dei rinnovi dovranno essere viste alcune situazioni.

Una su tutte quella di Nicolo Fagioli, il cui procuratore, AndreaD'Amico, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della situazione del suo assistito: "Abbiamo già cominciato a parlare, e ci siamo dati appuntamento a fine tournée per fare un bilancio a tutto tondo. Parliamo di un giovane che ha fatto molto bene, con continuità, vincendo la Serie B, e del quale nessuno mette in dubbio il talento, ma che ha bisogno di spazio e continuità. L’auspicio è che gli venga data la stessa importanza che avrebbe un calciatore con un passaporto diverso. Quando ti alleni con i campioni impari molto, ma hai bisogno della fiducia dell’allenatore e di poter sfogare in campo quello che impari. Con un progetto del genere in una grande squadra si cresce molto. Se questo non c’è è meglio la continuità".

Del giocatore aveva parlato anche Alessandro Del Piero, al canale Twitch della Juventus: "Fagioli e Miretti mi piacciono molto. Sono felice che siano qui con la squadra e spero che loro abbiano la furbizia di rubare qualsiasi cosa che si può dai giocatori che hanno più esperienza e personalità. Red abbiano il desiderio di migliorarsi, e questo unito alle loro qualità gli può garantire un gran futuro. In questa squadra ci sono dei ragazzi che hanno qualità straordinarie. Li ho potuti conoscere e tanti hanno quell'attitudine giusta per poter fare bene e per comprendere qual è il peso di questa maglia".