Facts: Juventus-Inter

Dati e statistiche della vittoria nel derby d'Italia

Mancano ormai soltanto 90 minuti al termine del campionato e la lotta per un posto in Champions League è ancora aperta. La Juve, grazie alla vittoria sull'Inter e al pareggio del Milan contro il Cagliari, è ad un solo punto dalla coppia formata dai rossoneri e dal Napoli, squadre al momento qualificate per la prossima edizione della massima competizione europea. La doppietta di Juan Cuadrado e il gol di Cristiano Ronaldo tengono vive le speranze del club bianconero che, tramite il proprio sito ufficiale, ha voluto aggiornare i dati e le statistiche più importanti in seguito al successo nel sentito derby d'Italia:

Prima di Cuadrado l’ultimo giocatore della Juventus a segnare una doppietta contro l’Inter in Serie A era stato Darko Kovacevic nell’aprile 2000.

Juan ha segnato il primo rigore calciato in Serie A, è il 1° difensore della Juventus a prendere parte a 12 gol in una singola stagione di Serie A da quando Opta raccoglie il dato (dal 2004/05) e ha preso parte a 12 gol in questo campionato (due reti e 10 assist), solo nel 2013/14 (16) è stato coinvolto in più reti nel torneo.

Juan ha realizzato cinque gol contro l'Inter in Serie A, più che contro qualsiasi altra avversaria nel torneo, e curiosità: gli ultimi tre gol da fuori area di in Serie A sono stati segnati proprio ai nerazzurri; in generale quattro sui suoi otto dalla distanza nella competizione sono arrivati contro di loro.

GLI ALTRI FACTS

La Juventus è unica squadra italiana capace di segnare due gol in due gare stagionali contro l'Inter - più in generale ci sono riuscite anche Real Madrid e Borussia Mönchengladbach.

Cristiano Ronaldo ha segnato nove volte la prima rete del match in questo campionato, nessuno ha fatto meglio, alla pari di Romelu Lukaku.