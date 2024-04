Fabiani su Giuntoli: “Mi ha detto la situazione della Juve è complicata…”

Angelo Fabiani, dirigente della Lazio, ha detto la sua su Giuntoli, ds della Juve. Ecco le sue parole a LSR: "Nel calcio non contano i soldi, contano le idee. Il Bologna sta facendo un campionato sopra le righe, senza spendere 200-300 milioni. E poi il Napoli sta incontrando le stesse difficoltà che sta incontrando la Lazio (…) C’è tanto da lavorare. A Torino parlavo con Giuntoli, mi ha detto ‘non so se ce la faccio in due-tre anni a rimettere a posto le cose’. Noi dobbiamo capire una cosa, e lo dico ai tifosi: noi siamo sul posto di lavoro per migliorare le cose, per invertire il concetto di cui parlavo prima. La Lazio non dev’essere la servizio di Fabiani, è Fabiani che sta al servizio della Lazio. È bene che questo concetto lo rendano tutti proprio. Non ho mezzi termini, se devo intervenire intervengo".