Fabiani (ds Salernitana): “La Juve rimane sempre la Juve, una squadra fatta per vincere”

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato ai microfoni di TMW in occasione della sfida di stasera contro la Juventus: "La Juventus è e rimane sempre la Juventus, una squadra fatta per vincere ed essere l’attore principale del campionato di Serie A. Poi ci sta che un anno qualche risultato venga meno e che sia in un momento di piccola difficoltà. Come abbiamo preparato la partita? C’è poco da preparare, davvero. Affrontiamo una squadra importante e le motivazioni vengono da sole per cercare di portare a casa un buon risultato. Poi a fine partita tireremo le conclusioni in base al risultato. Scenderemo in campo con il solito spirito battagliero cercando di fare il più possibile. Se uno prende in esame le due sconfitte scorse sbaglia.