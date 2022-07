Ezio Greggio annuncia Zaniolo: “In questo campionato giocherà nella Juve”

La Juventus sta lavorando sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che nel secondo anno dopo il ritorno in bianconero non può sbagliare, e dovrà centrare tutti gli obiettivi preposti dalla dirigenza, primo su tutti il ritorno alla vittoria dello Scudetto. Per farlo la dirigenza ha già accontentato due suoi desideri, che rispondono ai nomi di Angel Di Maria e Paul Pogba. I due giocatori sono stati acquistati a parametro zero dalla Vecchia Signora, che ha così consegnato al tecnico due innesti di grande spessore. Nelle prossime ore sarà poi ufficiale anche l'arrivo del terzino del Genoa Cambiaso, la cui trattativa è stata sbloccata da Dragusin, che ha accettato di andare al Genoa.