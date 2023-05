Ex pres. Napoli: “Avesse vinto la Juve avrebbero festeggiato un pomeriggio”

L'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha parlato della vittoria dello scudetto: "Se avesse vinto la Juve..."

redazionejuvenews

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha detto: “Le partite le ho viste in televisione, ma poi sono sceso in strada e ho visto Napoli piena di felicità. È la festa dello scudetto, ma anche la festa della felicità, non c’è palazzo che non abbia una bandiera azzurra. Tutti esultano, non ci sono poveri o ricchi, gente di destra o di sinistra. Esiste solo gente felice”.

“È lo scudetto di Napoli - ha continuato -. Se vince il campionato la Juventus, c’è un pomeriggio di festa a Piazza San Carlo e basta. Napoli, invece, ora è piena di turisti perché tutti vogliono partecipare a questa grande festa della felicità. Napoli competitivo anche in Champions? Certamente sì, lo dico da tifoso. Al Napoli si sono aperti grandi scenari, speriamo che i giocatori riescano a coglierli per continuare a vincere, anche in Europa”.

Chiosa finale sul futuro di Spalletti e Giuntoli: “De Laurentiis deve tenersi Giuntoli, che è molto bravo, e Spalletti. Sono due campioni, perderli sarebbe un peccato. Il futuro di Spalletti? Penso che De Laurentiis sappia risolvere questo problema, solo lui può risolverlo. È inutile dare consigli, anche perché De Laurentiis non ascolta nessuno. Ma non è un grande problema: chiunque sarà l’allenatore o il presidente, dovrà solo continuare a vincere come sta facendo ora il Napoli”.