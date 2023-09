L’ex medico sociale bianconero: “Pogba? Sempre stato molto professionale…”

In merito alla vicenda che sta travolgendo la Juve e Pogba, si è espresso così Andrea Causarano (medico sociale bianconero dal 2014 al 2016). Ecco le sue dichiarazioni a TuttoJuvedopo la sospensione per la positività al test antidoping: "Mi dispiace molto, perché ho avuto la fortuna di lavorare con lui. E' sempre stato un ragazzo molto professionale. Diventa difficile parlarne nel dettaglio, ma posso dire con assoluta certezza che non ho mai incontrato nessun calciatore che volesse doparsi nella mia trentennale esperienza all'interno del mondo del calcio. Non c'era mai stata nessun tipo di volontà da parte loro. I test a sorpresa sono molto frequenti al termine delle gare, ma alcune positività erano legate ad errori o alla contaminazione di alcune sostanze. Spero che Paul possa far valere le sue ragioni".